Казань, , 14:37 — REGNUM 25 октября в Казани стартовал фестиваль турецкого кино. В первый день был показан фильм «Газированная вода для ифтара». Об этом сообщает информационное агентство «Татар-Информ»

Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан заявил, что зал был настолько переполнен людьми, что некоторым зрителям приходилось сидеть на полу. Генеральный консул пообещал, что в следующем году организаторы фестиваля подберут более вместительное помещение.

26 октября зрители жители Казани смогут посмотреть картину «Желтая жара», 27-го — фильм «Фокусник», 28 октября фестиваль закончится показом фильма «Кислые яблоки».