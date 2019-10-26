Казань, 26 октября 2019, 14:37 — REGNUM 25 октября в Казани стартовал фестиваль турецкого кино. В первый день был показан фильм «Газированная вода для ифтара». Об этом сообщает информационное агентство «Татар-Информ»
Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан заявил, что зал был настолько переполнен людьми, что некоторым зрителям приходилось сидеть на полу. Генеральный консул пообещал, что в следующем году организаторы фестиваля подберут более вместительное помещение.
26 октября зрители жители Казани смогут посмотреть картину «Желтая жара», 27-го — фильм «Фокусник», 28 октября фестиваль закончится показом фильма «Кислые яблоки».