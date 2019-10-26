Симферополь, , 14:34 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время доклада в заксобрании Республики о планах правительства на ближайшие пять лет заявил о том, что с 2021 года планируется возмещать российским кинокомпания часть расходов на съемки кино в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Республики Крым.

Глава республики заявил, что возмещение расходов не будет превышать 20 процентов от общих затрат на производство фильма, но это является достаточным конкурентным преимуществом для съёмок на полуострове, что улучшит деловую среду в регионе.

Министр культуры республики Арина Новосельская отметила, что правительство республики уже оказывает помощь московским и петербургским киностудиям при съёмках на территории республики, и работа в этом направлении будет продолжаться и впредь.