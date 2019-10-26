Москва, , 14:32 — REGNUM 26 октября исполняется 139 лет со дня рождения русского писателя и поэта Андрея Белого. В честь данного события Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате в Москве организует ряд тематический мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте Мемориальной квартиры Андрея Белого.

26 октября организуется традиционное посещение семейного некрополя Андрея Белого на Новодевичьем кладбище, могил Н.В. Бугаева и семьи Соловьевых на кладбище Новодевичьего монастыря. Возложение цветов на могилу Андрея Белого.

Частью программы памятных мероприятий также является научное заседание, которое в этом году получило название «Андрей Белый и связь времен». В ходе заседания ожидаются доклады М.Л. Спивак, Е.В. Наседкиной, Я. Леонтьева.