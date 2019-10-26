Москва, , 14:18 — REGNUM 25 октября были объявлены первые лауреаты международного кинофестиваля ВГИК, участвовавшие в конкурсе среди российских студентов, победители будут представлять Россию на международном этапе конкурса. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Гран-при фестиваля получила студентка студии Владимира Хотиненко Оксана Дегтярёва за фильм «Сцены у моря», лучшим режиссёром игрового фильма был признан студент мастерской Владимира Меньшова Стас Светлов за фильм «Тигр среди берёз».

Победители данного этапа конкурса будут соревноваться с зарубежными картинами, председателем жюри международного этапа станет продюсер Марко Мюллер, ранее возглавлявший фестивали в Венеции, Роттердаме и Локарно.