Лос-Анджелес, США, , 14:13 — REGNUM Американские студии начали высказывать предположения о том, каким образом стоит выдвигать актеров на Оскар для того, чтобы мировые звезды кино не остались без наград. Об этом сообщает издательство IndieWire.

Так, студия Sony предлагает выдвинуть Леонардо ДиКаприо в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в картине Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», а Брэда Питта выдвинуть на номинацию «Лучшая мужская роль второго плана». Так, у обоих актеров увеличиваются шансы получить заветную статуэтку.

При этом в одной номинации с Леонардо ДиКаприо, скорее всего, будет выступать Роберт Паттинсон, сыгравший заметную роль в картине Роберта Эггерса «Маяк». Американская киноакадемия высоко ценит перевоплощения актеров и, с большой вероятностью, отметит прогресс Паттинсона. Все это добавляет большую интригу перед церемонией вручения Оскара.