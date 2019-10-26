Москва, , 13:34 — REGNUM С 7 по 19 ноября в музее Ар Деко в Москве пройдет персональная выставка художницы Ольги Гавришевой «Гибель богов — Extra dry». Об этом сообщает портал ArtTube.

В качестве художественного приёма Ольга Гавришева использует метафоричность и гротеск. На её картинах боги выселены даже из музея, а их действительность стремится к опереточной драматургии. Экспозиция «Гибель богов — Extra dry», увлекая очевидной простотой формулировок, рисует зрителю контуры коллективного бессознательного.

Также на открытии будет представлен объект «Песочный город» Екатерины и Альмира Ильясовых, интерактивный медиа-проект обладателя премий International Laser Display Association Максима Ищика. С помощью лазерной анимации персонажи картин Ольги Гавришевой оживут в пространстве Ар Деко.