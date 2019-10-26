Москва, , 13:30 — REGNUM 26 октября в московском Театре им. Пушкина состоится премьера спектакля «Инспектор пришел» по пьесе Джона Бойнтона Пристли. Постановка режиссера Олега Пышненко. Художественное руководство проектом осуществлял Евгений Писарев. Об этом сообщает издание Театрал.

Сюжет драмы разворачивается вокруг почтенной семьи Берлинг апрельским вечером 1912 года. В разгар маленького праздника на пороге комфортабельной квартиры появляется загадочный полицейский инспектор Гул. Его расследование самоубийства молодой безработной девушки переворачивает жизнь семьи с ног на голову: оказывается, что у каждого спрятан скелет в шкафу. Каждый герой исповедуется инспектору, рассказывает то, что скрывал даже от самых близких людей. И только когда Гул уходит, герои задаются вопросом о его собственной персоне. Кто этот безжалостный таинственный человек?

В ролях Григорий Сиятвинда, Владимир Майзингер, Андрей Сухов, Ирина Бякова, Анна Кармакова, Артем Ешкин, Дмитрий Власкин и другие.

Надо отметить, что впервые пьеса Джона Бойнтона Пристли «Инспектор пришел» была поставлена не в родной для автора Великобритании, а в Москве — на сцене Камерного театра. Премьера состоялась 5 июля 1945 года, режиссеры спектакля — Александр Таиров и Леонид Лукьянов.