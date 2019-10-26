Москва, , 12:41 — REGNUM 31 октября в Государственной Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке пройдет выставка Ивана Похитонова — одного из самых своеобразных русских пейзажистов второй половины XIX — первых десятилетий XX века. Об этом сообщает портал ArtTube.

В состав экспозиции к 170-летию со дня рождения художника вошли около 100 произведений из Третьяковской галереи и частной коллекции. Выставка дает возможность проникнуть в особенности мастерства Похитонова, ощутить совершенство его миниатюрной живописи.

Как отмечают искусствоведы, Иван Похитонов выработал особую художественную манеру, позволявшую при очень малом размере картин выражать характерные черты родной природы, живописное богатство пейзажей Франции, Италии и Бельгии.

Выставка продлится до 9 февраля 2020 года.