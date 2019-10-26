Москва, , 12:38 — REGNUM 26 октября в Москве открылся V Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». В 2019 году в нем принимают участие коллективы из 15 регионов страны от Карелии до Петропавловска-Камчатского. Гостей форума станет и любительский театр из Кипра, который покажет постановку «Где наши папы». Об этом сообщается на сайте Семья-Театр.ру.

Жюри наградит победителей в 12 номинациях. В особую программу выделены спектакли. приуроченные к 220-летию Александра Сергеевича Пушкина.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, уроки актерского мастерства ведущих режиссеров и артистов.

Торжественная церемония награждения и закрытие фестиваля состоится 28 октября в Московском детском музыкальном театре им. Н. И. Сац.