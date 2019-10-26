Москва, , 12:15 — REGNUM 10 ноября на дизайн-заводе «Флакон» пройдет Фестиваль иврита. Посетители смогут поближе познакомиться с израильской культурой — с архитектурой, наукой, современным и классическим искусством, музыкой, кино, литературой и гастрономией. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов фестиваля.

На фестивале проведут короткие уроки иврита, лекции, мастер-классы. Гостям представят израильские фильмы, получившие международные награды. Мастер российского графического дизайна Евгений Добровинский организует занятие по каллиграфии.

Посетителей ждут игры, викторины, квесты и кулинарный мастер-класс, во время которого фуд-блогер Елизавета Фрайман поможет приготовить блюда традиционной израильской кухни. У участников фестиваля также будет возможность поработать на экостанции и изготовить предметы ежедневного потребления — сумки, которые станут альтернативой пластиковым пакетам.

За музыкальное настроение будут отвечать Алексей Круглов — звезда мирового джаза, а также финалистка шоу «Голос» и международного конкурса «Новая волна» (Юрмала), лауреат «Montreux Jazz Festival» (г. Монтрë, Швейцария) Алла Рид.