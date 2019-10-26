Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM 26 октября в Екатеринбурге открывается фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий».

Подобные семейные фестивали в последние годы проходят во многих городах страны. Первому фестивалю — «Детские дни в Санкт-Петербурге» — исполнилось уже 15 лет. В уральской столице масштабное мероприятие организует и координирует Музей истории Екатеринбурга.

Фестиваль объединит 14 ведущих музеев города. На их площадках дети получат специальные путеводители с увлекательными заданиями, выполняя которые ребята познакомятся с самыми важными и любопытными экспонатами музеев.

Вместе с первым путеводителем юным участникам выдадут карту фестиваля с адресами всех площадок. В каждом музее за выполненные задания из путеводителя участников будут награждать наклейками. В заключительные дни фестиваля карту с наклейками из одного или нескольких музеев можно будет обменять на памятные сувениры.