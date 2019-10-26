Брюссель, , 11:48 — REGNUM С 25 по 31 октября в Брюсселе будет проходить Неделя российского кино. Всего жители бельгийской столицы увидят 11 художественных картин разных жанров. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Открыла форум работа Александра Велединского «В Кейптаунском порту».

Среди заявленных для показа фильмов «Айка» режиссераСергея Дворцевого, «Бык» Бориса Акопова. «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова о конфликте на востоке Украины и лента Павла Лунгина «Братство» о трагизме Афганской войны.

Также в программе фестиваля киноальманах «Счастье — это…», 7 короткометражных «размышлений» молодых российских режиссеров и сценаристов.

Фильмы демонстрируются в оригинальной версии с субтитрами на французском языке.