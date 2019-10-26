Москва, , 11:33 — REGNUM 30 октября Государственный музей — культурный центр Интеграция имени Н. А. Островского в Москве представляет персональную выставку художника Владимира Карташова «Гипероксия / Время распада», посвященную исследованию современной символики vanitas. Об этом сообщает портал ArtTube.

Сочетая традиции мексиканской муралистики и новой лейпцигской школы, Владимир Карташов выводит закономерности нового стиля — кибербарокко. Глитчевые эффекты на традиционных хостах, идеализированные фантастические персонажи, смещение ракурса будто из-за «лагов» — некоторые из многих приемов, позволяющих Владимиру нарушить традиционное восприятие перспективы и раскрыть многоплановость новой, user-generated реальности.

Куратор проекта Дарья Эпин: «Проект вписывается в современный философский дискурс, в центре которого — возвращение к материализму, наделение объектов «мета"-смыслами. Осваивая виртуальные пространства, человек все ещё ищет «божественное» в простых вещах».

Выставка продлится до 12 января 2020 года.