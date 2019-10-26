Казань, , 11:29 — REGNUM 26 октября в рамках школьных осенних каникул в Музее Казанского кремля пройдёт первый квест «Обретение Казанской иконы» и показ уникального мультфильма «Встреча» о Казанской иконе.

В Казани в 1579 году была обретена икона, ставшая самой почитаемой иконой Русского Православия. Как сообщают организаторы мероприятия, посетителям тоже предложат найти главную святыню РПЦ, но уже в самом музее. Для этого нужно узнать и запомнить все отличительные характеристики Казанской иконы. С помощью карты и путеводителя посетителям откроется православный мир Казани эпохи Московского царства.

Действие мультфильма «Встреча» происходит в двух временных промежутках — период Смутного времени и Великая Отечественная война. Образ Казанской Божьей Матери, явившийся в начале фильма и прошедший через историю смутного времени, проявит себя в истории молодого воина, только что вступившего в жизнь и сразу попавшего на войну.