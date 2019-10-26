Москва, , 11:23 — REGNUM 2 ноября в центре дизайна Artplay пройдет иммерсивная выставка «Mystic Universe». Об этом сообщает официальный сайт центра.

На площади в 1500 квадратных метров можно будет увидеть 24-метровый панорамный экран и 3 огромных сферических мультимедиа купола с 3D стереофильмами. Гостей ждут зеркальные комнаты с приключениями, интерактивные фотозоны, свето‑ и фотоинсталляции, игровая зона MICRODOSE VR, а также воссозданные элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже с детально прорисованными барельефами и орнаментами.

Посетители смогут оценить коллекцию фантастических работ и фрактальной анимации в формате 360 культовых визуальных художников Джулиуса Хорстуиса, Luminokayalab и Игоря Баранько, причастных к созданию оскароносного фильма «Манчестер у моря», Coachella Music and Arts Festival, мультсериала «Симпсоны» и других знаменитых проектов.

Выставка продлится до 31 мая 2020 года.