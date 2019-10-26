Москва, , 11:22 — REGNUM В парке Зарядье состоялся демокласс Альваро Кастаньет. Уругвайский художник-акварелист с мировым именем создал на глазах у сотен зрителей два пейзажа с видами парка за полтора часа. Картины мастер преподнес в дар Москве. Об этом сообщает сайт Мэра Москвы.

Процесс написания картины транслировали на большом экране. Во время работы над полотном художник успевал общаться со зрителями и рассказывать о своей работе. Работы Альваро Кастаньета экспонируются на выставке «Города в движении», которая будет работать в медиацентре парка Зарядье до 15 декабря.

Альваро Кастаньет: «Когда я пишу любую свою картину, стараюсь быть максимально абстрактным. Главное для меня — уловить и передать ощущение места, но при этом я не создаю фотокопий того или иного пространства».