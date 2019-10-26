Москва, , 11:18 — REGNUM С 25 октября по 4 ноября в Москве проходит Большой фестиваль мультфильмов, на котором покажут лучшие российские и зарубежные анимационные фильмы разных жанров и форматов. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

В программу фестиваля вошли 400 мультфильмов со всего мира: самые известные работы мастеров анимации, призеры престижных фестивалей и премьеры: от классических рисованных, кукольных и пластилиновых до снятых с помощью CGI.

Фестиваль открылся премьерой французского мультфильма «Удивительная история Мароны», рассказывающего о нелегкой судьбе бездомной собаки.

В этом году Большой фестиваль мультфильмов также покажет несколько бесплатных программ. Они состоят из лучших российских фильмов последних лет. Показы будут проходить на нескольких десятках площадок по всей Москве в течение фестиваля. В этом году бесплатная программа состоит из трех подборок: «Хоботенок», «Доброе сердце» и «Про меня».