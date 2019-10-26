Москва, , 10:51 — REGNUM 1 ноября в выставочных залах Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля откроется выставка «Русский сентиментализм: знаки препинания», посвященная самому эмоциональному направлению в русской литературе и культуре. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка «Русский сентиментализм: знаки препинания» позволит посетителям перенестись в XVIII век — в эпоху, когда начинаются поиски нового языка для передачи всей палитры переживаний и чувств. Этот период вошел в историю под названием «сентиментализм». Главными инструментами в декларировании новых «чувственных матриц» становятся искусство и литература. В живописи происходит поворот к личности и личностному, изменения охватывают язык и литературу.

Четыре зала выставки посвящены четырем знакам препинания: восклицательный знак, вопросительный знак, тире и многоточие; и четырем чувствам: восторг, удивление, недосказанность и меланхолия. Объединяющий мотив выставки: одно из ключевых произведений эпохи сентиментализма — «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина.

Выставка продлится до 24 января 2020 года.