Москва, , 10:44 — REGNUM 26 октября Государственный Дарвиновский музей приглашает на эколого-этнографический праздник День лешего.

Древние славяне верили, что леса, болота и реки оберегают духи-хранители. В ночь «на Ерофея» Леший и его свита шумят, пугают зверей и птиц, выворачивают с корнями деревья и с первыми петухами уходят на покой до весны.

Как отмечают организаторы праздника, «Хозяин леса» в компании лесовиков и кикимор заглянет в Дарвиновский музей, где посетителей ждут весёлые проводы Лешего и его свиты, а также игры, познавательные занятия, мастер-классы и шоу-лекция о хищных растениях.

Кроме того, можно стать участником квеста «Охотники за сказками», игр «Медвежья правда» и «Зверь, птица, небылица…». Игра «О ком сказка сказывается?» расскажет, кого из лесных животных наши предки боялись, а кого почитали, а игра «Грибное лукошко» научит отличать съедобные грибы от несъедобных и распознавать двойников.