Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM 26 октября в Музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге состоится первый из четырех оперных вечеров проекта «Корсаковские среды». Будет исполнена опера Н.А. Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» (под рояль), подготовленная группой студентов и выпускников Санкт-Петербургской консерватории во главе с режиссером Диной Орловой.

Проект «Корсаковские среды» приурочен к 175-летия Римского-Корсакова и будет проходить с октября по декабрь 2019. Как сообщают организаторы, специально для Мемориального музея-квартиры Н.А. Римского-Корсакова также созданы сценические адаптации опер «Моцарт и Сальери», «Боярыня Вера Шелога» и «Царская невеста».

Четыре оперы Римского-Корсакова будут исполнены при участии Санкт-Петербургского детского оперного театра «Зазеркалье», выпускников Санкт-Петербургской консерватории и Московской консерватории, солистов Московских оперных театров «Геликон-опера» и Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского.