Магдебург, Германия, , 10:34 — REGNUM Реставраторы Музея первобытной истории в немецком городе Галле установили, что фрагменту расписного деревянного щита, обнаруженному при раскопках богатого захоронения неподалеку от Магдебурга, около 1700 лет — он является самым древним из известных образцов живописи на доске в Германии. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Щит, диаметром около 1,3 метров, был расписан с обеих сторон. Фрагмент обнаружили в Гоммерне под Магдебургом в могиле состоятельного вождя. Известно, что он умер в возрасте около 30 лет, однако его личность не установлена. Это важнейшая могила периода поздней Римской империи на территории Центральной Германии. Помимо фрагмента щита, археологи обнаружили в ней шейное кольцо и брошь из золота, серебряные пояса, шпоры, монеты, наконечники стрел и кубки, а также бронзовый сосуд и табурет из того же материала.

Кристиан-Генрих Вундерлих, возглавляющий реставрационную мастерскую в Музее первобытной истории, объясняет, что, хотя из-за гниения дерева рисунок на щите не сохранился, на некоторых участках все-таки остались следы краски. Их удалось идентифицировать как египетский синий, широко использовавшийся на территории Римской империи, и киноварь, в то время доступная лишь в отдельных районах Средиземноморья.