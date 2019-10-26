Ялта, Крым, , 10:20 — REGNUM 25 октября в Никитинском ботаническом саду на юге Крыма был открыт Бал хризантем, на котором представлено рекордное число цветов, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Юг».

Посетители могут увидеть около 50 тысяч хризантем: 472 сорта и гибридных форм — новый рекорд; правда, пока из них цветут только 20−25% цветов. По оценкам экспертов, пик цветения попадет на середину ноября, а сам Бал хризантем продлится до 5 декабря. Директор Никитинского ботанического сада Юрий Плугатарь подчеркнул, что сад каждый год собирает по всему миру новинки, а местные селекционеры работают над созданием новых сортов.

Выставки хризантем проводятся в ботаническом саду каждую осенью с 1953 года, а самом саду более 200 лет. Выставка этого года, 66 в истории, получила название «Золотой цветок» — перевод названия «хризантема» с латинского языка.