Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM 26 октября в Музее Ф.М.Достоевского в Санкт-Петербурге открывается выставка «Вот чрезвычайно странный писатель…»: Достоевский и Эдгар По», приуроченная к 210-летию американского писателя Эдгара Алана По. Выставка посвящена рассказам классика американской литературы, который вошел в круг чтения русского читателя благодаря Федору Достоевскому, опубликовавшему в своем журнале «Время» три рассказа По и предварил их собственной статьей. Как отмечает пресс-служба музея, экспозиция расскажет об истории этих публикаций и об их влиянии на творчество Достоевского; об особенностях литературного жанра детектива и «страшных» рассказов, представит иллюстрации к произведениям обоих писателей, интерактивные объекты, позволяющие погрузиться в «ужасную» атмосферу. Во время работы выставки пройдут художественные мастер-классы, лекция об особенностях киножанра триллера и детектива, лекция об истории литературного жанра детектива и о «фантастике» в произведениях По и Достоевского, а также занятия для подростков «Ужас, что снимают!», где участники попробуют создать свой собственный фрагмент киносценария.