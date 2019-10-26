Москва, , 03:57 — REGNUM Фестиваль популярной музыки, подобный международному песенному конкурсу «Евровидение», может появиться в СНГ, сообщил 26 октября народный артист России Игорь Крутой.

«Слишком политизировано сейчас голосование «Евровидения». Прозвучали предложения, чтоб состоялся такой конкурс, с разных сторон», — приводит его слова ТАСС.

Крутой отметил, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году, в качестве площадки для его проведения рассматривается Алма-Ата.

По словам композитора, в настоящее время его команда вместе с режиссёрами и постановочной группой пытается подготовить проект таким образом, чтобы «не было похоже на другие фестивали и конкурсы, существующие сейчас на территории СНГ, чтобы был свой путь».

В перспективе же, добавил народный артист, «хочется выйти даже несколько шире рамок СНГ».

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