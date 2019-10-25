Нью-Йорк, США, , 22:14 — REGNUM Стало известно, что в четвёртом сезоне популярного сериала «Очень странные дела» будет восемь эпизодов. Об этом 25 октября сообщил портал TV Line.

По имеющейся информации, съёмки продолжения шоу начнутся в январе, а завершатся в августе 2020 года. Таким образом, поклонники могут не ждать, что первый эпизод четвёртого сезона сериала появится летом 2020-го на сайте Netflix.

Первый тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» Netflix опубликовал 30 сентября 2019 года. Согласно его описанию, события продолжения развернутся уже за пределами вымышленного городка Хокинс.

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