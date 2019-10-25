Лос-Анджелес, США, , 22:02 — REGNUM Компания Amazon выложила в сеть второй трейлер предстоящего приключенческого экшена «Аэронавты» с Эдди Редмэйном и Фелисити Джонс. Ролик был опубликован 24 октября на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Сюжет картины расскажео о том, как в 1862 году пилот воздушного шара Амелия Рен (Джонс) и пионер-метеоролог Джеймс Глэйшер отправились в небо, чтобы установить новый рекорд высоты. Во время путешествия они столкнулись со многими испытаниями, потребовавшими от смельчаков бороться за свою жизнь.

Снял картину режиссёр Том Харпер, стоит отметить, что в её основу легли реальные исторические события. Сценарий Харпер написал совместно со сценаристом Джеком Торном.

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