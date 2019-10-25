Нью-Йорк, США, , 21:08 — REGNUM В сеть выложили рисунки, демонстрирующие новую униформу капитана звёздного флота в предстоящем сериале «Звёздный путь: Пикар» с Патриком Стюартом в главной роли. Они были опубликованы 25 октября на портале Trekcore.

https://twitter.com/screenrant/status/1187782939712671744

Рисунки были продемонстрированы публике на форуме Destination Star Trek, который прошёл в британском Бирмингеме. Согласно идее шоу, Пикар получил новую форму когда его повысили до звания адмирала, за несколько лет до событий, которые будут показаны в сериале.

Первый эпизод шоу «Звёздный путь: Пикар» телеканал CBS покажет 23 янвая 2020 года. Кроме Патрика Стюарта в сериале снимутся Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Элисон Пилл, Марина Сиртис, Джери Райан и другие актёры, знакомые поклонникам франшизы «Звёздный путь».

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