Нью-Йорк, США, , 19:32 — REGNUM Кинокомпания А24, позиционирующая себя как студия независимого авторского инди-кино, будет продюсировать новый фильм Джонатана Глейзера, который будет посвящён проблеме Холокоста. Об этом пишет журнал «Искусство кино».

Сам Джонатан Глейзер заявляет, что сюжет фильма будет построен по мотивам книги Мартина Эмиса «Зона интересов», в котором будут раскрываться три истории — от лица коменданта Освенцима, немецкого офицера и еврея-заключённого. Режиссёр отмечает, что собирается найти новый подход для освещения проблемы Холокоста, не похожий на методы Стивена Спилберга («Список Шиндлера») или Ласло Немеша («Сын Саула»).

Кинокритики отмечают, что помощь в производстве со стороны киностудии А24 давно стала показателем высокого качества будущей картины, что даёт повод надеяться на выход действительно выдающейся картины.