Москва, , 19:27 — REGNUM 1 ноября в московской Библиотеке Иностранной литературы состоится презентация специального выпуска журнала «Иностранная литература», темой которого стала литература Хорватии. Об этом сообщает сайт издания Иностранная литература.

Новый выпуск получил название «Хорватия, какая она?». В качестве составителей выступили хорватский писатель Миленко Ергович и переводчица Лариса Савельева.

В данном выпуске читатель познакомится с фрагментами романа Миленко Ерговича «Вилимовски», главами из «Воспоминания леса» Дамира Каракаша и «Поклонницы» Мате Матишича, произведениями современной хорватской поэзии в переводе Жанны Перковской, а также с очерком о жизни энциклопедиста и богослова Юрае Крижаниче.