Лос-Анджелес, США, , 19:18 — REGNUM Американский исполнитель, многократный номинант и лауреат премии «Грэмми» Бек Хэнсен, наиболее известный под сценическим именем Beck, выпустил новый клип на песню Uneventful Days. Режиссером нового видео стал известный исполнитель Девонте Хайнс Blood Orange.

В ролике главные герои скучают в придорожной забегаловке и в унылом офисе, что подтверждает название песни.

По информации российского новостного агентства InterMedia, этот трек войдет в новый альбом исполнителя, который выйдет в свет 22 ноября 2019 года. Стоит напомнить, что артист в 2015 году получил премию «Грэмми» за лучший альбом года.

В написании новой пластинки приняли участие такие именитые музыканты, как Фаррел Уильямс, Крис Мартин и Скай Феррейра.