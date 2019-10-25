Москва, , 19:08 — REGNUM В ДК «МИИТ» проходит выставка «Никита и инопланетяне» Джона Пешкова — художника из Владивостока, а в недавнем прошлом — режиссёра-документалиста. Об этом сообщает портал ArtTube.

Сняв за свою карьеру около 200 фильмов для «Первого канала», РЕН ТВ, телеканала «Россия», преимущественно, sci-fi-направленности, Джон решил воплотить собранные для телевидения образы на бумаге, пересмотрев собственное (ироничное) отношение к понятию мистического.

Проект «Никита и инопланетяне» — попытка взглянуть на современный мир отстранённо, не глазами обычного человека; в основе выставки лежит идея о том, что Земля полна инопланетных существ, которые живут бок о бок с рядовыми людьми и взаимодействует с ними.

Выставка продлится до 5 ноября 2019.