Лондон, , 18:49 — REGNUM Во время выступления на саммите One Young World в Лондоне известная писательница и основательница благотворительного фонда Lumos Джоан Роулинг призвала отказаться от волонтерства в детских домах. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Роулинг, детский дом как социальный институт наносит непоправимый вред воспитанию ребенка и способствует сохранению в обществе насилия над детьми. «Несмотря на благие намерения, волонтерство в детских домах способствует укреплению индустрии, которая отделяет детей от их семей», — сказала она.

Главное внимание, по мнению Джоан Роулинг, стоит уделять не поддержке детских домов, а бедности и семейным конфликтам, которые являются главными причинами попадания детей в детские дома.