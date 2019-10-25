Санкт-Петербург, , 18:48 — REGNUM 25 октября в выставочном зале «Петербургский художник» открывается персональная выставка Валерия Леднева «Земля и люди Поднебесной».

В течение последних двадцати лет художник неоднократно бывал в Китае — в Пекине, Шанхае, Даляне, Шеньяне и других больших и малых городах, где местными властями были организованы выставки его работ.

Как отмечают организаторы выставки, из множества написанных за эти годы в Китае картин художник лишь малую часть привез в Петербург для выставки «Земля и люди Поднебесной».

Выставка проходит в год 70-летнего юбилея образования Китайской Народной Республики — таким образом художник решил поздравить народ великой и прекрасной страны.