Лос-Анджелес, США, , 18:41 — REGNUM 23 октября американская певица Селена Гомес выпускает уже второй клип за последние два дня. В этот раз это видео на песню «Look At Her Now», которая является продолжением недавней «Lose You To Love Me». Если в прошлой песне исполнительница раскрывала слушателю свои переживания от расставания с парнем, то в этот раз Селена дает понять, что этот этап позади, и что она готова двигаться дальше.

«Я была очень воодушевлена своим решением выпустить две песни подряд и таким образом удивить моих поклонников. Это напоминание о том, что вы можете возвыситься, несмотря на все испытания, которые подбрасывает судьба», — заявила артистка.

По информации российского новостного агентства InterMedia, новый клип, как и предыдущий, был снят на камеру iPhone.

«Вы были со мной, несмотря ни на что, благодарю вас за то, что вы заставляете меня становиться лучше», — обратилась она к подписчикам. Многие из них считают, что две песни были написаны из-за переживаний, связанных с расставанием со звездой Джастином Бибером.