Новосибирск, , 18:30 — REGNUM С 3 по 4 ноября в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет Фестиваль национальных литератур народов России. Об этом сообщает «Литературная газета».

Основной целью фестиваля является сохранение и поддержка языков и литератур малых национальностей, их интеграция в культурное пространство современной России. Мероприятие соберет в одном месте носителей более 30 различных языков. Для участников будет организована программа творческих встреч, лекций, концертных выступлений.

Специальными гостями фестиваля станут Булат Халилов и Тимур Кодзоков из Кабардино-Балкарии, основатели музыкального лейбла Ored Recordings. В рамках своего музыкального проекта они устраивают этнографические экспедиции, записывают и распространяют традиционную музыку народов Кавказа.