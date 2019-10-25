Москва, , 18:22 — REGNUM 27 октября в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве будет показан немой фильм «Город без евреев», долгое время считавшийся безвозвратно утерянным. Об этом пишет журнал «Сеанс».

Фильм 1924 года является одним из самых скандальных фильмов XX века. Основанный на романе-антиутопии Хуго Беттауэра, фильм Ханса Карла Бреслауэра рассказывает якобы невозможную историю изгнания евреев из австрийского города. Фильм, задумывавшийся как сатира на антисемитизм в Европе, довольно точно предсказал многие подробности гонений на евреев в нацистской Германии.

Фильм долгое время считался утерянным, пока не был найден на блошином рынке в Париже в 2015 году.