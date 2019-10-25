Лондон, , 18:06 — REGNUM Объем экспорта британских телесериалов в 2019 году вырос на 7% относительно аналогичного периода 2018 года, до $1,8 млрд. Об этом 25 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В продажах доминировал драматические сериалы (в том числе «Телохранитель»), они составили 48% от всего экспортного шоу-контента. Отмечается, что за ними идут несценарные телепрограммы, такие как Blue Planet II, третью позицию заняли реалити-шоу, подобные «Острову любви» (Love Island).

Драматический мини-сериал «Телохранитель» состоит из шести эпизодов, первый телеканал BBC One показал в августе 2018 года. Главную роль с нём исполнил актер Ричард Мэдден («Игра престолов»).

В центре повествования находится сержант полиции Дэвид Бадд (Мэдден) — бывший военный, страдающий от посттравматического синдрома. Ему приходится выступить телохранителем главы МВД, чьи политические взгляды он не разделяет.

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