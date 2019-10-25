Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM 25 октября в петербургском Музее Анны Ахматовой пройдёт встреча из цикла «История одной книги», которую проведет Марина Бокариус, ведущий научный сотрудник отдела книжных фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Она расскажет о коллекции петербургского библиофила Сергея Леонидовича Маркова, в библиотеке которого хранятся первые издания Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, Дельвига, Жуковского, Крылова. Они сохранились в тех самых бумажных переплетах, в которых они когда-то увидели свет, а в уже переплетенные книги коллекционер специально вкладывал найденные им варианты цветных обложек данного тиража.

Гордость коллекции Маркова — знаменитая и уникальная пушкиниана. В издании «Бахчисарайского фонтана» (СПб, 1827), одном из самых редких прижизненных изданий произведений поэта, сохранились первые оттиски гравированных иллюстраций (до подписи гравера). «Борис Годунов» (1831) в печатной обложке, главы «Евгения Онегина», выходившие с 1825 по 1832 год в семи книгах.

Проект «История одной книги» посвящен истории, загадках и тайнах, о неожиданных читательских восприятиях книг, хранящихся в фондах, государственных библиотеках и частных собраниях.