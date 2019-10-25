Сиэтл, США, , 17:07 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что к актерскому составу сериала «Подземная железная дорога» присоединилась Эмбер Грей, получившая признание благодаря работе в фильмах «Побег из тюрьмы Даннемора», «Уик-энд» и «Закон и порядок. Специальный корпус». Актриса сыграет в картине дочь рабовладельца и рабыни, мечтающей о свободе. Драма повествует историю двух чернокожих невольников, работающих на хлопковой плантации в штате Джорджиа. Все меняется, когда они узнают о расположенной неподалеку подземной железной дороге. Теперь герои должны тщательно спланировать и осуществить побег.

По сообщению американской новостной службы DeadlineHollywood, главные роли исполнили Джоэл Эдгертон, известный по «Воин», «Великий Гэтсби», «Чумовые боты», «Король Артур» и «Странная жизнь Тимоти Грина», Люсиус Бастон-младший, знакомый зрителям по картинам «Очень странные дела», «Родина», «Грейсленд» и «Корни», Джефф Поуп, снявшийся в «Пленницы» и «Суета и движение», Уильям Джексон Харпер, сыгравший в «Патерсон», «В лучшем мире» и «Черный список», и Аарон Пьер.

В качестве шоураннера выступил лауреат премии «Оскар» Барри Дженкинс, подаривший миру «Лунный свет» и «Если Бил-стрит могла говорить». Команду исполнительных продюсеров возглавили обладательница двух премий «Оскар» Деде Гарднер, участвовавшая в создании картин «12 лет рабства», «Обыкновенное сердце», «Жена путешественника во времени» и «Игра на понижение», и Сара Мерфи, благодаря которой свет увидел киноленту «Гора». Работу над сценарием вел Колсон Уайтхед.