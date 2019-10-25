Красноярск, , 16:57 — REGNUM С 31 октября по 4 ноября 2019 года в Красноярске пройдет XIII Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК). Главная тема ярмарки этого года — «Локальные истории». Об этом сообщает официальный сайт КРЯКК.

В событии примут участие 250 издательств. Общий состав мероприятия образуют несколько программ — Основная программа, Детская программа, Параллельная программа, Профессиональная программа, Выставочная программа.

По традиции в ходе Ярмраки будут проведены презентации книжных новинок, тематические дискуссии с участием авторитетных спикеров, публичные дебаты литературной премии «НОС», лекции, театральные и кинематографические премьеры.