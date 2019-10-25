Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Музей Эрмитаж получит субсидию из федерального бюджета в размере 6,1 млрд рублей на возведение здания Большой Эрмитажной библиотеки. Об этом сообщает портал проектов нормативно-правовых актов правительства РФ.

По замыслу авторов проекта библиотека станет частью комплекса фондохранилища Государственного Эрмитажа в Старой Деревне в Санкт-Петербурге. Строительство здания планируется закончить к 2023 году. Автором архитектурного проекта библиотеки станет роттердамская мастерская OMA под руководством Рема Колхаса.

Комплекс фондохранилища Эрмитажа в Старой деревне начал создаваться еще в начале 1990-х годов. Основной целью проекта является необходимость перемещения фондов хранения из основного здания музея ввиду его перегруженности.