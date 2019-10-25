Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM С 1 по 5 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ пройдёт фестиваль научно-популярных фильмов «Мир знаний», главной темой которого станет искусственный интеллект. Об этом пишет интернет-портал «ПрофиСинема».

Фильмом открытия станет картина датского кинорежиссера Йеппе Рёнда «Почти человек», рассказчиком в котором выступит известный британский писатель, актёр и общественный деятель Стивен Фрай. Лента расскажет об отношениях современного человека с искусственным интеллектом через истории философов, антропологов и программистов.

Всего в ходе кинофестиваля будет показано 17 самых новаторских картин в жанре научно-образовательного кино из таких стран, как США, Дания, Франция, Германия, Испания, Норвегия, Россия.