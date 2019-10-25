Москва, , 16:43 — REGNUM 24 октября в российский прокат вышел фильм «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы, получивший приз «За лучший сценарий», а также «Квир-пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля как лучший фильм, раскрывающий проблему ЛГБТ. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Картина повествует историю молодой художницы и ее модели-музы, которые обнаруживают нетрадиционный характер развития отношений между двумя молодыми женщинами.

Кинокритики утверждают, что для полного понимания картины и ее основного мотива, отношений художника и музы, стоит преодолеть понятийный аппарат диалектики Гегеля и вернутся к Аристотелю и Платону, заложивших основы противостояния женского и мужского начал.