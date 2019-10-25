Москва, , 16:40 — REGNUM В издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» вышла коллективная биография «Заложники любви. Пятнадцать, а точнее шестнадцать, интимных историй из жизни русских поэтов». Об этом сообщает газета Культура.

На страницах книги филолог Анна Сергеева-Клятис рассказывает любовные истории из жизни отечественных поэтов — от Василия Жуковского и Александра Пушкина до Иосифа Бродского и Геннадия Шпаликова.

Читатель впервые узнает о женщинах-музах, вдохновлявших литераторов, и о тех жизненных обстоятельствах, которые стали непреодолимой преградой для каждой из любовных историй.