Москва, , 16:39 — REGNUM 30 октября во Французском институте России в Москве состоится встреча знаменитого французского писателя Бернара Вербера с российскими читателями. Об этом сообщает сайт Французского института.

В ходе встречи Бернар Вербер ответит на вопросы поклонников и подпишет книги. Встреча пройдет на французском языке с переводом. Место проведения мероприятия — медиатека Французского института. Начало в 19:00. Вход свободный.

Бернар Вербер (род. 1961) — современный французский писатель. Наибольшую популярность в России приобрели его романы из серий «Танатонавты», «Мы, Боги», «Третье Человечество» и др. Одной из важнейших тем в творчестве писателя является вопрос о жизни после смерти, судьбе человека в потустороннем мире.