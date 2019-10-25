Канзас-Сити, США, , 15:58 — REGNUM Официальный представитель актера Джерри Фогеля подтвердил, что звезда кино и телевидения скоропостижно скончался. Причиной смерти стала прогрессирующая лимфома. Наибольшее признание он получил за свою роль в культовом ситкоме «Свекровь и Теща», который транслировал канал NBC в конце 1960-х.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о двух молодоженах, которым пришлось переехать жить к родителям невесты. Тем не менее, они не очень хорошо воспринимают своего зятя. Все также осложняется непростыми взаимоотношениями, сложившимися между свекровью и тещей.

Кроме того, актер снялся в таких картинах как «Белая тень», «Проект Н.Л.О.», «Операция «Юбка», «Шоу Тони Рэндоллла», «Добрые небеса», «Тора! Тора! Тора!», «Филлис» и «День Саранчи».