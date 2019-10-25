Москва, 25 октября 2019, 15:56 — REGNUM Известная российская певица Ольга Кормухина представила своим поклонникам новую песню, которая получила название «Космическая». Данная композиция явилась своеобразным анонсом юбилейного концерта артистки «30 лет в открытом космосе», который 10 ноября состоится в Крокус Сити Холл.
По информации российского новостного агентства InterMedia, песня станет заглавной композицией юбилейного выступления.
Данная песня была написана Алексеем Беловым, мужем исполнительницы, в соавторстве с Ксенией Островской.
Напомним, что в 2016 году у Ольги Кормухиной вышел альбом «Соль», в который вошли 11 треков, некоторые из них — в соавторстве с мужем.