Москва, , 15:56 — REGNUM Известная российская певица Ольга Кормухина представила своим поклонникам новую песню, которая получила название «Космическая». Данная композиция явилась своеобразным анонсом юбилейного концерта артистки «30 лет в открытом космосе», который 10 ноября состоится в Крокус Сити Холл.

По информации российского новостного агентства InterMedia, песня станет заглавной композицией юбилейного выступления.

Данная песня была написана Алексеем Беловым, мужем исполнительницы, в соавторстве с Ксенией Островской.

Напомним, что в 2016 году у Ольги Кормухиной вышел альбом «Соль», в который вошли 11 треков, некоторые из них — в соавторстве с мужем.