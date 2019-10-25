Йошкар-Ола, , 15:36 — REGNUM В столице республики Марий Эл Йошкар-Оле подходит к концу срок благоустройства бульвара Чавайна, выполняемого в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь охваченной работами территории составляет рекордные 8,5 тысяч квадратных метров.

Глава республики Александр Евстифеев 9 октября провел инспекцию выполняемых работ и заявил, что они будут выполнены в срок — к 1 ноября текущего года. В ходе осмотра места благоустройства глава Марий Эл остался доволен темпами реконструкции и сообщил, что осталось лишь установить «малые архитектурные формы» и озеленить территорию.

Однако не все жители довольны качеством проводимых работ. Как сообщает местное информационное агентство «Про Город», некоторые йошкаролинцы обратили внимание на странный угол наклона осветительных фонарей, установленных на бульваре Чавайна в ходе реконструкции. По их мнению, фонарные опоры изначально были установлены неровно, и монтажникам приходится устанавливать фонари под углом.

Причина такого странного архитектурного решения не ясна — то ли дело в стремлении сдать объект в срок, то ли в оригинальной задумке. Тем не менее, местные жители опасаются, что обновленный «бульвар кривых фонарей» может стать посмешищем в самом сердце города.