Лос-Анджелес, США, , 15:33 — REGNUM 24 октября 2019 года стали известны номинанты ежегодной премии The American Music Awards (AMAs). В этом году на звание исполнителя года претендуют рэпер Дрейк (Drake), певицы Ариана Гранде, Холзи, Тейлор Свифт и хип-хоп артист Пост Малон (Post Malone).

Как сообщается на сайте премии, лидером по числу номинаций стал Post Malone, он претендует на сразу семь. В шести категориях представлены Билли Айлиш и Ариана Гранде, в пяти — Тейлор Свифт и Lil Nas X. Кроме того, Тейлор Свифт может побить общий рекорд премии по количеству наград.

Сообщается, что церемония вручения The American Music Awards пройдет 24 ноября в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе. Любой желающий может определить победителя, проголосовав за любимого исполнителя на сайте премии.