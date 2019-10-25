Сеул, , 15:26 — REGNUM Южнокорейская музыкальная группа BTS из Сеула, сформированная в 2013 году и состоящая из семи человек, установила новый мировой рекорд в социальной сети TikTok. Исполнители быстрее всех в мире набрали 1 миллион подписчиков на этом сервисе. Для того, чтобы достичь подобного результата коллективу потребовалось всего 3 часа и 31 минута.

Сообщается, что это достижение было зафиксировано в книге рекордов Гиннеса. Музыканты завели аккаунт на платформе 25 сентября 2019 года.

По информации американского новостного агентства Billboard, к этому моменту у ребят уже было за плечами несколько других мировых рекордов. Например, их клип на песню «Boy With Luv» стал самым просматриваемым музыкальным видео на YouTube за 24 часа.

Кроме того, группа стала первым K-pop коллективом, возглавившим американский чарт Billboard.